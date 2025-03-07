«Сверхурочку» вот-вот упакуют в новую обертку, от которой многим станет тошно

Бизнес продавливает в правительстве давнюю мечту олигархов Ирина Мишина Фото: Chromorange / Global Look Press Материал комментируют: Галинa Енютинa Нина Кузьмина Сергей Обухов Давняя мечта олигархов близка к тому, чтобы стать явью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии