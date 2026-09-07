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Царьград

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Барышев рекомендовал законсервировать дачу перед зимними холодами

Барышев рекомендовал законсервировать дачу перед зимними холодами

Эксперт по строительству Владислав Барышев рекомендовал законсервировать дачу перед холодами. По его словам, необходимо перекрыть воду и слить её из труб и бойлера, чтобы избежать аварий в зимний период.

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