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Песков: эмоциональная реакция западных политиков на интервью Путина не так важна

Песков: эмоциональная реакция западных политиков на интервью Путина не так важна

Эмоциональная реакция, которую продемонстрировали некоторые западные лидеры на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, не так важна, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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