Тренер ЦСКА Федотов заявил, что серебро РПЛ мотивирует команду перед Суперфиналом Кубка

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов, говоря о мотивации армейской команды перед Суперфиналом Кубка России, рассказал, как на команду повлияли завоеванные серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".