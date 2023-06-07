Газета.ру

8 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    дол...бы при власти страшнее диверсантов......Baza: жительницу ...
  • StarPer
    Нельзя гнобить наш бизнес, так же сказало наше правительство.Юрист Хаминский: ...
  • Валентин Щербаков
    Почему не горят дома в Харькове, почему не уничтожена вся инфраструктура, почему позволяем обстреливать Шебекино? Что...Baza: в Шебекино ...

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что серебро РПЛ мотивирует команду перед Суперфиналом Кубка

Тренер ЦСКА Федотов заявил, что серебро РПЛ мотивирует команду перед Суперфиналом Кубка

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов, говоря о мотивации армейской команды перед Суперфиналом Кубка России, рассказал, как на команду повлияли завоеванные серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх