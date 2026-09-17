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Если опят в лесу много, всегда беру с запасом: эти грибы одинаково хороши для банок, морозилки и духовки

Если опят в лесу много, всегда беру с запасом: эти грибы одинаково хороши для банок, морозилки и духовки

Опята относятся к популярнейшим российским грибам, потому что наделены массой преимуществ. Главное — уметь их собирать, готовить и запасать.

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