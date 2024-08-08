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Царьград

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Мосгорсуд признал законным заочный арест Навальной*

Мосгорсуд признал законным заочный арест Навальной*

Решение было вынесено в рамках дела об участии в экстремистской организации. Мосгорсуд признал законным заочный арест Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистской организации.

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