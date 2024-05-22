Лидер роста: акции Северсталь CHMF выросли на +0,68%Стоимость акций Северсталь CHMF в ходе основной сессии торгов на Московской бирже подросла на +0,68%, свидетельствуют данные торговой площадки на текущий момент.
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