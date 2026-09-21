Избирком Рязанской области утвердил итоги выборов Госдумы

В Рязанской области в выборах приняли участие 484 075 избирателей, явка составила 56,57%.Избирательная комиссия Рязанской области на заседании номер 219 утвердила итоги выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва.
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