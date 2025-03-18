Царьград Фото: коллаж Царьграда Борьбу с бесконтрольной миграцией в России превратили в политический пиар, указал Юрий Крупнов.
"Прекратить!": Борьбу с бесконтрольной миграцией в России превратили в пиар. Решения подменили лозунгами
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Aleksandr Sobolev
(((валерка, не бегай больше за котами! Они тебя не любят!🧐
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
этнонациональные диаспоры, которые составляют в совокупности параллельное государство:И они, в отличие от наших правоохранительных органов, точно знают, сколько мигрантов находится на этой территории. Какие, прошу прощения, бандформирования помогут, если что. Какие политические деятели помогут, если что. Сколько и почем всё стоит у патрульных и так далее. А наше государство этого ничего не знает, не контролирует. Но при этом у него есть проблема: идут стройки - нужны гастарбайтеры, и надо эту дыру как-то закрыт
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11 час.
Вадим Кузнецов
Не советую тратить время на разговоры с "александром соболевым". Это платный тролль, он здесь только для того, чтобы утопить разговор в бессмысленной грязной ругани. На тему разговора ему плевать. Собеседников он путает, а ответы все равно не читает.
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6 час.
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