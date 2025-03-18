"Прекратить!": Борьбу с бесконтрольной миграцией в России превратили в пиар. Решения подменили лозунгами

ЕА

Евгений Алексеенко

этнонациональные диаспоры, которые составляют в совокупности параллельное государство:И они, в отличие от наших правоохранительных органов, точно знают, сколько мигрантов находится на этой территории. Какие, прошу прощения, бандформирования помогут, если что. Какие политические деятели помогут, если что. Сколько и почем всё стоит у патрульных и так далее. А наше государство этого ничего не знает, не контролирует. Но при этом у него есть проблема: идут стройки - нужны гастарбайтеры, и надо эту дыру как-то закрыт