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Таджикистан, Афганистан и проблемы проекта «Большая Евразия», который решено развивать очередной раз

Таджикистан, Афганистан и проблемы проекта «Большая Евразия», который решено развивать очередной раз

В одном из прошлых материалов: «Есть ли потенциал для создания евразийской стоимостной зоны или Большой Евразии как экономического полюса», анализировались перспективы формирования евразийского экономического блока как отдельного и самостоятельного игрока.

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