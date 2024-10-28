Биньямин Нетаниягу: Память придает жизни смысл

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой приняли сегодня участие в церемонии памяти убитых и павших 7 октября и в Войне Железных мечей, а также в церемонии закладки первого камня в основание памятника жертвам террора, который будет воздвигнут в Кнессете .
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