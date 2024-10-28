НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Биньямин Нетаниягу: Память придает жизни смысл

Биньямин Нетаниягу: Память придает жизни смысл

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой Сарой приняли сегодня участие в церемонии памяти убитых и павших 7 октября и в Войне Железных мечей, а также в церемонии закладки первого камня в основание памятника жертвам террора, который будет воздвигнут в Кнессете .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх