Руслан Бортник: Сдача Харькова или Запорожья не определят исхода боевых действий — цели у русского наступления совсем иные

Алексей Песков 31 мая 2024 г., 8:08 Россия пытается внушить Западу чувство безысходности Продолжаем знакомить своих читателей с мнением не только российских, но и украинских (не всех, только наиболее адекватных) аналитиков.
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