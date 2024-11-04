Посмотреть выступления артистов можно будет в ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 🔥 https://vk.com/video-212242766_456239158.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Посмотреть выступления артистов можно будет в ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ 🔥 https://vk.com/video-212242766_456239158.