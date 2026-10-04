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Отпуск удался: 16 снимков, которые лучше спрятать подальше

Отпуск удался: 16 снимков, которые лучше спрятать подальше

Отправляясь в отпуск, каждый рисует в голове идеальные картинки: ласковое море, развевающиеся волосы, ровный загар и деликатно исчезающие из кадра прохожие.

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