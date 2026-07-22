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Царьград

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Германия начнёт прямые инвестиции в оборонные стартапы

Германия начнёт прямые инвестиции в оборонные стартапы

Правительство Германии планирует впервые инвестировать напрямую в стартапы по производству оружия. Утвержденная 22 июля стратегия направлена на поддержку инновационных компаний в сфере обороны и технологий, чтобы предотвратить их отток за границу.

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