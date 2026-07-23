«Ман Сити» подтвердил переход Андерсона. «Ноттингем» получил 116 млн фунтов

Эллиот Андерсон наконец перешел в « Манчестер Сити ». «Горожане» объявляли о договоренности с « Ноттингем Форест » касательно трансфера 23-летнего центрального полузащитника еще в начале июля, но последние детали собирались уладить после возвращения игрока с ЧМ-2026.