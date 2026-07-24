SABA: ВВС Саудовской Аравии ударили по городу Ходейда и острову Камаран в Йемене

Авиация Саудовской Аравии нанесла серию авиаударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры в портовом городе Ходейда на побережье Красного моря в западной части Йемена, а также по острову Камаран.
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