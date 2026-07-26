Где в Петербурге закроют и ограничат проезды с 27 и 28 июля

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Калининском районе с 27 по 29 июля будет сложно проехать по Светлановскому проспекту от проспекта Луначарского до Суздальского проспекта.
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