Литва отправила военных к границе с Калининградской областью

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о направлении 100 военных на границу с Калининградской областью, объяснив это превентивной мерой.
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