Тест светодиодных ламп «Ваше Сиятельство»

Екатеринбургская компания "Энергомикс", прославившаяся выпуском батареек с немного провокационным называнием "Тест на правду", выпустила лампочки с не менее необычным названием "Ваше Сиятельство" и слоганом "Светодиодная лампа с честными характеристиками".