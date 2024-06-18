Тест светодиодных ламп «Ваше Сиятельство»

Екатеринбургская компания "Энергомикс", прославившаяся выпуском батареек с немного провокационным называнием "Тест на правду", выпустила лампочки с не менее необычным названием "Ваше Сиятельство" и слоганом "Светодиодная лампа с честными характеристиками".
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