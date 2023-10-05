В Архангельской области студенты получили 10 миллионов рублей, но на определенные цели

В Архангельской области еще 10 судентов получили по миллиону рублей. Для чего они предназначеныЕще десять студентов Архангельской области стали обладателями грантов в один миллион рублей конкурса стартапов Фонда содействия инновациям.
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