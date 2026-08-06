Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии назвали жалкими жалобы и мольбы Зеленского

В Германии назвали жалкими жалобы и мольбы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский жалуется на нехватку ракет для систем противовоздушной обороны и обращается к союзниками с мольбами исправить эту ситуацию, однако это выглядит жалко и никак не поможет, пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

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