РИА Новости/Сергей Бобылев Российская армия продвигается вперед на поле боя, под контроль ВС РФ переходит все больше территорий.
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