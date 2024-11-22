«Не понимаю, как мне это удалось». Гасли — о своём безаварийной пилотаже

«Не понимаю, как мне это удалось». Гасли — о своём безаварийной пилотажеAlpineФранцузский гонщик Пьер Гасли на встрече с прессой в Лас-Вегасе признался, что не понимает, как ему удаётся избегать аварий и повреждений машины по ходу сезона-2024.
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