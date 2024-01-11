Путин поддержал включение объектов общепита в программу развития туризма

Действие программы развития внутреннего туризма стоит распространить на объекты общепита, чтобы они могли получать предусмотренные ею льготы, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями ДФО в Хабаровске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии