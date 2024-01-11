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Аргументы и Факты

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Путин поддержал включение объектов общепита в программу развития туризма

Путин поддержал включение объектов общепита в программу развития туризма

Действие программы развития внутреннего туризма стоит распространить на объекты общепита, чтобы они могли получать предусмотренные ею льготы, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями ДФО в Хабаровске.

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