Красноярская прокуратура: девушка с укусами свиней погибла от кровопотери

Предварительной причиной гибели 17-летней девушки под Красноярском, найденной в хозпостройке для свиней с укусами животных, назвали острую кровопотерю в результате повреждения бедренной артерии левой ноги.
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