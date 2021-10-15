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Оверчук заявил о заинтересованности России в деофшоризации

Оверчук заявил о заинтересованности России в деофшоризации

Россия поддерживает борьбу с незаконным выводом финансов в офшоры и выступает за прозрачность мировых налоговых систем, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

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