Поскрёбыши на Руси: почему поздние дети становились изгоями или баловнями семьи

Когда я впервые задумалась о том, как в дореволюционной России воспринимали женщин, рожавших после появления внуков, мне стало понятно, что за этим явлением скрывается целый пласт неписаных правил и бытовой драматургии.
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