Профессор Катасонов: Кого учить — человека или машину? Машину выгоднее

Кризис образования в эпоху искусственного интеллекта Валентин Катасонов Фото: Ксения Кононова/Создано ИИ/ТАСС Бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ) обессмысливает многие виды человеческой деятельности.
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- Семейный подряд н...
- А вот такие такие...
- Семейный подряд н...
это трепло, ката сонов, чего только не себя не повесил - и там он спец и сям он дока.... только водителем кобылы себя не назвал... трепло!