БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Профессор Катасонов: Кого учить — человека или машину? Машину выгоднее

Профессор Катасонов: Кого учить — человека или машину? Машину выгоднее

Кризис образования в эпоху искусственного интеллекта Валентин Катасонов Фото: Ксения Кононова/Создано ИИ/ТАСС Бурное развитие искусственного интеллекта (ИИ) обессмысливает многие виды человеческой деятельности.

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