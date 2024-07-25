Москва получила еще 800 современных автобусных остановок

В Москве продолжается масштабная программа модернизации остановочного оборудования. За прошедший год в городе появилось еще 800 современных остановочных павильонов, которые постепенно заменят устаревшие конструкции.
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