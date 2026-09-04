В ООН предложена новая карта мира с истинным размером Африки

В Генеральной ассамблее ООН назначено голосование по резолюции, инициированной Того и поддержанной странами Африканского союза, которая предлагает заменить традиционную карту мира Меркатора на более точную проекцию, адекватно отображающую размеры Африканского континента.
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