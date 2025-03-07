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Муж и дети поддержали Кристину Риччи, которая получила звезду на Аллее Славы

Муж и дети поддержали Кристину Риччи, которая получила звезду на Аллее Славы

45-летняя Кристина Риччи получила звезду на Аллее Славы в Голливуде. Поддержать её приехали муж Марк Хэмптон и дети: трёхлетняя дочь Клеопатра от Хэмптона и 10-летний сын Фредди от предыдущего брака с Джеймсом Хеердегеном,Актриса очень редко появляется с семьёй на красной дорожке, но в этом раз они вместе позировали фотографам.

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