Муж и дети поддержали Кристину Риччи, которая получила звезду на Аллее Славы

45-летняя Кристина Риччи получила звезду на Аллее Славы в Голливуде. Поддержать её приехали муж Марк Хэмптон и дети: трёхлетняя дочь Клеопатра от Хэмптона и 10-летний сын Фредди от предыдущего брака с Джеймсом Хеердегеном,Актриса очень редко появляется с семьёй на красной дорожке, но в этом раз они вместе позировали фотографам.