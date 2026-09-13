Великолепный век Серия 95. Тень за троном

После раскрытия венецианского заговора против Роксоланы Хюррем получает новые сведения: дож отправил в Стамбул опытную шпионку, которая должна проникнуть в гарем и уничтожить Хюррем изнутри.
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