Политнавигатор Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает оправдывать людей, которые покинули Россию после начала СВО.
Песков продолжает оправдывать «испуганных патриотов»
Комментарии
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андрей картаев
во всех странах в военное время за трусость и малодушие расстреливали а не оправдывали что они заблудшие с кем вы Песков?
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19 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
в марте выборы !Путин станет президентом и наберёт новую команду !
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18 час.
Татьянка Яцук
Ну какой же он добрый!....Небось он пугалкиной и звонил, убеждая вернуться...
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18 час.
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