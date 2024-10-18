Стало известно о жертвах крушения грузового судна на Сахалине

Два человека стали жертвами крушения грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщило Восточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.
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