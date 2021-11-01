В Михайловке не успели достроить стадион за 100 миллионов

Новый стадион строится на месте старого, расположенного около здания районной администрации. Подрядчиком, по результатам аукциона, стала компания с названием "Подрядчик" из Белгородской области.
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