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Московская школьница упала с обрыва с тарзанки, прибитой гвоздями к дереву

Московская школьница упала с обрыва с тарзанки, прибитой гвоздями к дереву

РЕН ТВ Трудно определить уровень безопасности тарзанки, с которой на западе Москвы школьница сорвалась и упала в пятиметровый обрыв.

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