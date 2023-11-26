О важности вклада каждого в развитие страны говорили на диалоговой площадке в медколледже Бобруйска.

Открытый диалог ´Мой личный вклад в развитие и процветание страны´ в медицинском колледже Бобруйска стал замечательной возможностью для молодежи обсудить с представителем гражданского общества идеи и аспекты, которые оказывают влияние на развитие нашей страны.