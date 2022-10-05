Министр спорта Украины уверен, что российские спортсмены не вернутся на международную арену

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выразил уверенность в том, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) останутся в силе и российские и белорусские спортсмены по-прежнему будут отстранены от международных соревнований.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт выразил уверенность в том, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) останутся в силе и российские и белорусские спортсмены по-прежнему будут отстранены от международных соревнований.
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