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Экс-глава "Спартака" Червиченко заявил, что клуб может надавить на получившего тюремный срок Промеса

Экс-глава "Спартака" Червиченко заявил, что клуб может надавить на получившего тюремный срок Промеса

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко считает, что красно-белые могут воспользоваться сложившейся ситуацией и принудить нидерландского форварда команды Квинси Промеса к продлению контракта на неблагоприятных для него условиях.

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