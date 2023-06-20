Экс-глава "Спартака" Червиченко заявил, что клуб может надавить на получившего тюремный срок Промеса

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко считает, что красно-белые могут воспользоваться сложившейся ситуацией и принудить нидерландского форварда команды Квинси Промеса к продлению контракта на неблагоприятных для него условиях.
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко считает, что красно-белые могут воспользоваться сложившейся ситуацией и принудить нидерландского форварда команды Квинси Промеса к продлению контракта на неблагоприятных для него условиях.
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