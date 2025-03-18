Разведка США восстановила доступ Украины к спуниковым снимкам

Представитель Национального агентства геопространственной разведки (NGA) подтвердил восстановление доступа Украины к платформе спутниковых снимков, которая является важнейшим компонентом её возможностей по сбору разведданных, 18 марта сообщает американское издание SpaceNews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии