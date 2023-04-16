В пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, включая район Свято-Преображенского кафедрального собора

Пасхальная ночь в Донецке прошла под обстрелами со стороны украинских войск. Примечательно то, что об обстреле центральной части города открыто пишет украинская пресса, указывая на то, что боеприпасы ВСУ разрывались в непосредственной близости от Свято-Преображенского кафедрального собора.
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