Военное обозрение

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В пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, включая район Свято-Преображенского кафедрального собора

В пасхальную ночь ВСУ нанесли удар по центру Донецка, включая район Свято-Преображенского кафедрального собора

Пасхальная ночь в Донецке прошла под обстрелами со стороны украинских войск. Примечательно то, что об обстреле центральной части города открыто пишет украинская пресса, указывая на то, что боеприпасы ВСУ разрывались в непосредственной близости от Свято-Преображенского кафедрального собора.

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