Почему борьба с коррупцией это полный фарс? Ответ Вас очень удивит

Медвежий уголПолитикаПочему борьба с коррупцией это полный фарс? Ответ Вас очень удивит автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьValdemaras OrlauskasСчитаю - лля блага страны, потому что чем меньше граждане знают о злоупотреблении властей, тем спят срокойней.MMMiner Markov...на том свете...СКСергей КГраждане ли они тогда? И кто будет защищать такую страну?ВДвалерий двойнишниковНа кладбище!Владимир ЛисуковДаже мало мальски грамотному человеку понятно, что коррупция и казнокрадство неистребимы. Такие злодеяния осуществляются с каменного века и до наших дней. Кто громко кричит об этом и пытается бороться с коррупцией, то преследует единственную цель - урвать из бюджета дополнительные деньги на невозможную борьбу с ними, а результатом этого является та же коррупция и воровство в форме узаконенных и ещё в больших масштабах.СКСергей КПочему неистребимы? Бороться надо...ВДвалерий двойнишниковСталина хочу! Вторую экономику в мире хочу!_)))ВДвалерий двойнишниковА вот бороться то и не кому...замкнутый круг.Геннадий РостовскийДа. они неистребимы. Но их масштаб можно значительно уменьшить. Нельзя не заметить, что в последние два-три года аресты и посадки идут сплошняком, в том числе деятелей относительно высокого ранга.Владимир ЛисуковС чем? С туманностью андромеды? Если всё происходит объективно, от исчадия человеческого ада, то это недостижимо. Надо пробовать методы физической публичной казни. Только страх публичной казни и будет эффективным методом, а так, одна бессмысленная возня на потеху прогрессирующему росту воровства, коррупционерам, ворам и мошенникам.КатеринаГрузина не хочу!!!!!Олег СамойловВ Китае СТРЕЛЯЛИ публично В ГОД ДО НЕСЧАСТНЫХ десяти тысяч ЧЕЛОВЕК, всего! И КАК? Решили вопрос коррупции? Или сейчас товарищи, которые с шаловливыми ручонками, не знают, чем дело может кончиться? ЗНАЮТ! Но они УВЕРЕНЫ, что они - самые умные и самые хитрые!Олег СамойловА кого ХОЧУ?Владимир ЛисуковЯ же не утверждал о том, что публичная казнь полностью истребит коррупцию. Такой метод только снизит её. Если человеческое исчадие ада объективно, то полностью от неё избавиться невозможно.КатеринаИ при Джугашвили была коррупция... даже в военные годы. Моя мама рассказывала, как будучи заведующей и учительницей сельской школы возила продукты завРОНО, чтобы что-то поиметь для школы. Мелочь, конечно... Но в годы войны... этот чиновник не плохо жил. Ведь школ-то было много, и не одна мама возила...КатеринаХочу, просто, ЖИТЬ!Сергей МикульскийПри Сталине коррупция была, но не забывали о простом народе. Цены постоянно снижали. Сейчас про простой народ забыли. Подачки кинут и все. Путин постоянно говорит о индексации зарплат и пенсий которые опережали бы инфляцию, но это все бла-бла!Олег СамойловВладимир, я ж не говорю что-то там такое! Я просто привожу фактуру действий правительства страны по отношению к подобного рода гражданам. Так что здесь вопрос решается не так уж и просто! И при самом прогрессивном строе коррупция цвела махровым цветом, только мы, простые граждане, об этом информации имели практически ноль! И при Сталине вся коррупционная система существовала, вернее она получила дальнейшее развитие после октябрьского переворота, ибо при мерзком царизме вкоррупции был замешан весьма тонкий слой, а при товарище Сталине к власти прорвались весьма ушлые товарищи, которым только было хапать да хапать! Некоторые наши граждане говорят, что советское жулье не особо демонстрировало свои "достижения" в воровстве всего и вся - правильно! В годы самого свободного и самого прогрессивного общества мира нажитое непосильным трудом просто НЕКУДА было девать и НЕЧЕГО было купить! Домик дачный - советской щедрейшей властью было определено, что НЕ более, чем ОДИН этаж и размеры стандартные - 6х4! И хоть ты тресни! Машину купить? А попробуй! Деньги есть, а купить ты НЕ можешь! Почему граждане "братских" кавказских республик отдавали по две-три и иной раз БОЛЬШЕ, цены, нежели автомашина стоила? Вот пример из жизни МОЕЙ семьи. Отец, вернувшись из Франции из командировки, купил "Волгу", за чеки можно было, никаких очередей! Отдал валюту, которую получил ТАМ, а у нас ее перевели в чеки ВПТ, и трать ее в стране! Но вот вопрос: КАК потратить? Человек из забугорья приехал, понятно, а товарищи из, например, Грузии, в забугорье НЕ ездили, продавали мандарины по 2.50, но с этого должны были платить налоги и все остальное прочее. Деньги были, а "Волгу" купить - ни-ни! "Жигули" после завершения строительства завода - в очередь! "Москвич" - не по статусу! Слишком мелко! Про остальные - вообще молчу! И вот к отцу подкатываются товарищи в "аэродромах": Подари, а я тыбе трыццать тысяч даю! ТРИДЦАТЬ! Это не слишком маленькая сумма, даже в СССР, где люди в месяц, как некоторые утверждают, получали по три-пять тыщ! Уговаривали долго, но безрезультатно! Могли б, конечно, сжечь машину и дом, но вот тут уже людская молва спасла от беды отец был в очень хороших отношниях с началником УВД по Новосибирской области, ибо его сын у него учился в НЭТИ! То бишь, советскийгражданин МОГ иметь деньги, вот только потратить их НЕ мог! А посему и выделиться из общего слоя - тоже! Как выделиться? А НИКАК! А сейчас можно! Имеешь деньги - строй себе все, что пожелаешь, покупай все, что МОЖЕШЬ! Надо дом 30х25 метров - землицу купил, строй! А при самом щедром строе - ху-ху не хо-хо? И КАК тт выделишься? При социализме с коррупцией бороться было куда сложнее, нежели сейчас, ибо все были в одном слое - КПСС+НОМЕНКЛАТУРА! Попробуй троуть одного. А сейчас- увы! Разобщены товарищи! Да и правоохранительные органы несколько стали отличаться от советских!ГорынычТолько в совокупности с конфискацией нажитого "непосильным трудом" у ВСЕЙ семьи.Олег СамойловТы на 1111% права!СКСергей Кну может и так. В Китае это именно так.СКСергей Кну и что? Естественный процесс. Если не наказывать - сядут на шею. Люди такие. Наглеют. Ну а пробовать воровать - будут. Вот дети - все попробуют... Так природа устроена.СКСергей Кнайдется кому...Олег СамойловА вот здесь согласен на 1111%!КатеринаУ меня пенсия 15т, у мужа 20т. Плюс заслуженные льготы. Ну не шикуем мы, но и не бедствуем. В еде себя ни в чём не ограничиваем. Сыты и одеты... Если сравнить жизнь моих родителей, опалённых войной, так мы лучше их живём... и намного интересней. Я не хочу возвращаться в ПРОШЛОЕ, но я его уважаю ... и ненавижу тех, кто в него плюёт.Александр Дементьев"Аресты и посадки" скорее напоминают "передел собственности" в период перехода от накопительного капитализма к империализму. Когда прихватизировать уже нечего( а ещё очень хочется), то начинают прихватизировать собственность плохо защищённых соседей. Сначала бабки в бюджет, а потом по накатанной схеме - на распил.Олег СамойловИ вот это есть правильно! Поддерживаю на 1111%!Сергей МикульскийИнтересно где такой сказочный регион, где можно жить вдвоем на 35 тысяч и в еде себе не отказывать? Коммуналку не платите за что ли? Не корректно сравнивать послевоенное время и нынешнее.alexanderВы немножко приукрасили, вот данные-"С 2000 года в Китае за коррупцию расстреляны около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч осуждены на тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет".КатеринаУрал. Свердловская область. Имею льготы сельского учителя. А я и не сравниваю послевоенное время с нынешним. Я родилась в 1949-ом. Мои родители войну пережили. Папа - фронтовик. И я могу судить только о том, КАК ОНИ ЖИЛИ НА ПЕНСИИ. У мамы пенсия была 120р, у папы чуток меньше(страшно комплексовал с того)... Деньги у них были, но купить было НЕЧЕГО. Была квартира-трёшка, сад и машина-запорожец. Я богаче их живу сегодня.Владимир ЛисуковДаже мало мальски грамотному человеку понятно, что коррупция и казнокрадство неистребимы. Такие злодеяния осуществляются с каменного века и до наших дней. Кто громко кричит об этом и пытается бороться с коррупцией, то преследует единственную цель - урвать из бюджета дополнительные деньги на невозможную борьбу с ними, а результатом этого является та же коррупция и воровство в форме узаконенных и ещё в больших масштабах.АРАлександр Киевская РусьПока будут деньги, будет и воровство. Желание человека иметь больше, чем у него есть, неистребимо. Нужна новая форма отношений- от каждого по способности, каждому по потребности. Формула коммунизма является самой справедливой.Олег СамойловЛогично! При коммунизме красть будет НЕЧЕГО!Николай КузнецовНасчет нечего, не факт. А вот то, что коммунизм отрицает частную собственность - это факт. И выходит, что воровать нельзя, а это же серпом по.....СКСергей КВоровать - будут. Всегда найдутся любители этого. И как их к ногтю?СКСергей КТут вот согласен. Легализовать украденное куда сложнее...СКСергей КБессмысленно. Не легализовать украденное.АРАлександр Киевская РусьПри советском коммунизме согласен, ибо в СССР вся верхушка жила при коммунизме и давать всему народу такое право в их намерения не входило. В СССР вообще все было извращено.Николай КузнецовДа вы оказывается вызнали все намерения советской верхушки! Это извращение.Олег СамойловНасчет того, что при коммунизме красть будет ЧТО. КАК можно украсть то, что есть в избытке? И у КОГО украсть? У соседа? Так у него есть все то, что есть у тебя! Разве что жену стибрить!Олег СамойловНу так ЧТО при коммунизме можно украсть? У ВСЕХ ЕСТЬ ВСЁ! Как тут украдешь? И ЧТО украдешь?Геннадий РостовскийКоммунизм - это ведь не только общественно-политический строй, не только экономика. Это, в первую очередь, новый, другой человек. Не чета нынешнему. Так шта... лет этак через тыщу-другую будем посмотреть...Владимир ЛисуковЯ тоже Вас поддерживаю.КатеринаКоммунизм - это религия для социалистического общества. А что... при социализме у нас мало было создано и построено? А самое главное... в самое страшное время, когда гитлеровцы по буржуйской Европе под гармошку прошагали... наш мозолистый, пролетарский кулак прямо в морду получили. Коммунизм - лучшая в мире религия.СКСергей КЧто значит у всех есть все? Так вообще не бывает. Не сочиняй сказки. И даже если у всех есть все - все равно украсть можно. И будет не у всех все. У кого-то будет не хватать. Просто есть личная собственность. И общественная. Личную украсть можно. Но -мелко... А спереть общественную - это конечно круто. Но как легитимировать украденную общественную собсвенность? Для этого институт частной собственности нужен. Оформить украденное как свое. А нет такого института частной собственности. Как-то извращаться придется. Впрочем, коммунизма пока нигде не было. Чего фантазировать?СКСергей Кесли есть в избытке - это расточительность. Ресурсы быстро закончатся и ау. Стало быть, у всех будет по потребностям. А потребности будут определены - коллективно. И кстати к этому дело идет. В развитых странах появилось понятие базового дохода. Это тот минимум, который получишь непременно. Даже если не работаешь. Но этот минимум вполне достаточен для жизни.Олег СамойловПри коммунизме? У ВСЕХ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ ВСЁ! От каждого по способностям, каждому - ПО ПОТРЕБНОСТЯМ! И, если мне надо два десятка гвоздей, то зачем мне красть килограмм, если я зашел в контору гвоздевую и взял ПО ПОТРЕБНОСТИ? Чего и как может НЕ хватать у кого-либо? ВСЕМ ПО ПОТРЕБНОСТИ! Ты бпросто почитал, ЧТО ТАКОЕ коммунизм!Олег СамойловСтоп, дружище! Это КАК ТАК "...потребности будут определены - коллективно..."? Это ПРОТВОРЕЧИТ собственно понятию "коммунизм"! Просто изучи ВНИМАТЕЛЬНО, ЧТО ТАКОЕ коммунизм! От каждого по СПОСОБНОСТЯМ, каждому - ПО ПОТРЕБНОСТЯМ! ВСЁ! У тебя потребность в одном "Мерсе", а мне надо десяток "Майбахов" Вот ПОТРЕБНОСТЬ у меня такая! И КАК и КТО может мне определить норму МОИХ потребностей?СКСергей КА вот это запросто. Определят норму. Тут вот из-за потепления потребление регламентировать начинают. Ну что ты идиотские сказки сочиняешь? Есть физиологические нормы потребления. А остальное - понты. Понты обрезать надо. Ресурсы - общечеловеческие. И они принадлежат и детям и внукам. Неужели какая-то жопа все просрет?Олег СамойловНу вот, милок, ты уже начинаешь в хамство скатываться! И как же ты в камунизьму-то пойдешь? Теперь про "физиологические" нормы потребности. Если исходить из этих посылок, то тебе на семью в три , допустим, человека, положена будет автомашина типа "Ока"! И это ведь обоснуют влегкую! И на троих тебе не хата в десяток комнат, а халупа типа хрущебы в две омнаты! Как в СССР было! 6 квадратов на рыло! По физиологическим нормам! Приехали, а Сергей?саша дмитренкочастной собственности не бывает только у РАБОВ!!!!!КатеринаСкажем так... частной собственности на СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА нет сегодня у бОльшей части населения. Мы все рабы?саша дмитренкопо потребностям не получится))) а ну как захочу править миром??? хотя,,если поселить в бараки и выдавать одинаковые пайки)))),,,,и обобществить женщин,,,,будет истинный коммунизм!!!!саша дмитренконо любой это может заиметь!КатеринаЧТо может? Гектар на ДВ ? И как ты думаешь, кому нужен тот гектар... и для чего?СКСергей КНу что ты исходишься то? У меня до сих пор машины нет. Не хочу! И не переживаю. Пофиг! Больше двигаться надо..! . Что экономика страны может позволить - то и позволяет. Выше жопы она не не прыгнет. До сих пор с жильем у многих плохо. Хотя кто-то - отхватил хоромы. Проблемы с жильем возникли в СССР из-за очень быстрого роста промышленности и городов. Страна в короткое время превратилась из сельской в промышленную. Ну не будешь же города строить прежде промышленности. Да и невозможно это. Стало быть - при быстром развитии - жилье неизбежно отстает. Проблема эта - если исходить из интересов страны - всеобщая. И это болезнь быстрого роста. Неизбежная плата за быстрый рост промышленности. Не вижу ничего страшного, если это разумно регулируется. Ну что как бабуины то? Вопить? Дети малые. Мне игрушку не дали... В Японии - к примеру - с жильем много хуже. Вообще клетушки. И они относятся к этому много спокойнее. Быстрое экономическое развитие Японии также породило проблемы жилья. Неизбежно. Но как-то японцы слюной не исходят... Понимают что к чему. А у нас - макаки вислоухие... Всей майбахи нужны. Обезьяны....Олег СамойловВот ты опять на частности скатываешься! Я НЕ лично про тебя говорю, а про отвлеченную среднестатистическую личность. Это про машину. И про жилье тоже! Я тебе говорю НЕ про нынешнее время, а про коммунизм, который предполагает именно КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТИ! Без каких-либо оговорок, обуславливающих какие-то физиологические ограничения! Теперь про "...не будешь же города строить прежде промышленности..." - а ГДЕ работникам жить? На пальмах? Так в Сибири пальмы НЕ растут! В землянках? Можно, но сложно! На каждую семью землянку не построишь! А две семьи в одну землянку - как-то не сильно весело! Понимаешь, ты вот все норовишь от темы отойти, а так нельзя! Мы что обсуждаем? Коммунизм, а ты мее про Японию! Да и йух бы на Японию!СКСергей Кда ну! Просто в рабовладельческом обществе еще и люди в частной собственности. И капиталистическая частная собственность - прогресс. Люди все же не в собственности. Но это не означает, что не может быть лучше.СКСергей Ккакая-то параша вам в головы лезет. Народ пугать. Вовсе это не коммунизм. И коммунизм - в теории - это то что само приходит, когда общество до этого дорастает. Но поскольку такого еще не было - то все ваши сочинялки - гроша ломаного не стоят. Вранье...СКСергей ККоммунизма никогда не видел. Поэтому обсуждать можно только фантазии. По идее это следующая стадия развития общества и экономики. Чем она будет характеризоваться - по моему разумению - хрен ее знает. Мог ли феодал или крестьянин или помещик описать капитализм до его появления? Да нет же конечно. И в голову не приходило! Вот так и с коммунизмом. Да, в учебниках писали про "от каждого по способностям и каждому по потребностям". Но думаю это было для поддержки энтузиазма народных масс. Ни у Маркса, ни у Ленина ничего подобного не встречал. Они до такой ереси не опускались. Эту химеру позже придумали люди типа Хрущева. А если и встретил бы у Маркса или Ленина -так поверил бы? Сомневаюсь. По причине скепсиса - в данном вопросе- сдавал научный коммунизм с трудом. Но, преподаватели не были злонамеренны. Всем скепсис сходил с рук. Тем не менее, несмотря на критику, думаю, что нечто подобное должно быть и в реальности. Только с поправками. Поскольку всякие ресурсы ограничены, и расходовать их нужно бережно, и с заботою о потомках, то потребности должны ограничиваться и определяться обществом. А не просто кому что в голову взбрендило. Неужели, что взбрендило, то и есть потребность? Ну это же дичь. Это и невозможно. И страшный бардак. Сегодня мне из любопытства захотелось застрелиться (потребность у меня такая - интересно!!!). А на завтра к обеду заказал себе уточку? Бред... А вот в распределение и ограничения - верю. С одной стороны, потребление растет. С другой стороны, ресурсы тают. Ограничения может давно пора вводить... Независимо от статуса и положения. Такова проза жизни.СКСергей КПо причине таких своих взглядов к либерализму отношусь плохо. Неограниченная личная свобода? Ну это ускоренный путь в катастрофу. Может не лично. Но, в целом. Как раз полагаю, что ограничения непременно должны быть. Разумные. И к социализму = коммунизму скорее приведет не всеобщее изобилие, а прямо противоположное. Осознание, что ресурсы то тают... может привести к ограничениям и нормативному распределению благ. НО ДО ЭТОГО НУЖНО ДОРАСТИ! Пока -кто больше благ разосрал - то и герой. Такая вот у нас пока культура. Необузданного детского эгоизма.Владимир ТерентьевКаждому по потребности - это был красивый лозунг, но тем не менее он работал и в коммунизм верили. Это я сейчас понял, что коммунизм утопия, особенно в окружении "партнёров" с которыми и врагов не надо. Молодой был. Но кто продолжает верить - пусть, разочаровывать не буду.Олег СамойловИ это правильно!!!Сергей МикульскийЗато сейчас Едро ведёт тебя в светлое будущее под названием ЖОПА.Олег СамойловЛучше уж в будущую жопу попасть, нежели оказаться в самом прогрессивном светейшем прошлом!bianka БелаяАвтор расстроен...у него, видимо, подгорает...НадеждаСнова фейкометчик вылез со своим враньем!((ВДвалерий двойнишниковА что есть мильон, иль полтора "эффективных" на стройки Народного хозяйства-это ж самое оноГеннадий РостовскийИнтересно девки пляшут.... Только что в другой теме прочёл комментарий некой Лоры Лоры. Она написала: "Снова фейкометчик вылез со своим враньем!((" А теперь в этой теме обозначилась некая Надежда, которая написала: "Снова фейкометчик вылез со своим враньем!((". Разницу улавливаете? Вот так и трудятся, не покладая рук, тролли на подсосе...Александр ГорбуновКак у Ленина, чем хуже, тем лучше. Вороватые чиновники размножаются и им нужно все больше средств. С народа уже много не возьмешь. Теперь будут обворовывать силовиков да так, что силовикам ничего другого не останется, как сменить систему. Во всех недоразвитых странах так она меняется.ГорынычДавно сложилось правдивое мнение - чиновник = ВОР.саша дмитренконе правдивое а лживое!!!Горыныч???????????Владимир КазаковА вот Сердюкова зря обявили вором. Это лучший министр обороны,который вместе с тремя девицами избавили армию от ненужных сооружений и в десятки раз уменьшили коррупцию. Им по миллиарду предлагали лиш бы не поводили реформы. Да и платили очень хорошо. Но за год Шойгу сдела армию - сказка венского леса. Армию сделал Сердюков.Сергей МикульскийБолеешь?Владимир КазаковА ты подумай. у тебя голова для чего?Петр ШипиловБорьба с коррупцией очень хорошо видна на увеличении благосостояния наших силовиков: их дорогих квартирах, коттеджах и авто.Александр ДементьевБорьба с коррупцией в РФ при современном режиме напоминает замкнутый круг. Отловили кррупционера , отобрали у него наворованное, передали денежки в бюджет. Затем другие коррупционеры распилили бюджет и встали в очередь на отлов. Ну. и так далее. Пока контроль за расходованием бюджета не появится, так и будет разные схемырождаться. То мосты строим, то космодромы, то трубы тянем, то города в СибириОлег СамойловА при самом справедливейшем обществе мира КАК обстояло дело борьбы с коррупцией?КатеринаА это, как ГЕНСЕК прикажет...До сей поры вспоминаю Андропова. Как он красиво прошёлся по верхушке нашего города... Жаль, что не пожил он... Жаль, что не пожил Примаков. Может сегодня были лучшими из лучших. Хотя и сегодня лучше, чем вчера.Олег СамойловПотому и не довелось им поруководить! При товарищах коммунистах кланы и группировки грызлись так, что крысы в бочке отдыхают!Евгений МангушДолжен заметить, что в США точно такая же херняMaxim YushkinИнтересно, а китайцев как? ;) Сдается мне, человек такая уж скотина, и глобально ничего не поделаешь... :(alexanderДумаю, что в Китае с коррупцией уже покончили, вот ещё наркобаронов достреляют и всё.Владимир ТерентьевНам вот в Сибири города нужно строить - может коррупционеров вместе с семьями туда отправлять на пожизненное и пусть его семья (жена) "пилит," а это пострашней расстрела.....? Оставлять им немного от наворованного на хороший дом, дачу и т д Потому, что расстрелять это совсем не больно ....(шутка)ДВДмитрий ВоскресенскийКапитализм без коррупции - да это смешно. Просто - что позволено Цезарю не позволено быку. А вот где заканчивается Цезарь а начинается бык, зависит от возраста этого самого капитализма в конкретной местности. При социализме коррупция со временем просто потеряет смысл. Капитализм - звероватое общество. Социализм - общество более человечное -как то противно красть у своих товарищей. Тем, кому не противно, постепенно вымрут. Время нужно. Муравьям 150 миллионов лет целых.ДВДмитрий ВоскресенскийКапитализм без коррупции - да это смешно. Просто - что позволено Цезарю не позволено быку. А вот где заканчивается Цезарь а начинается бык, зависит от возраста этого самого капитализма в конкретной местности. При социализме коррупция со временем просто потеряет смысл. Капитализм - звероватое общество. Социализм - общество более человечное -как то противно красть у своих товарищей. Тем, кому не противно, постепенно вымрут. Время нужно. Муравьям 150 миллионов лет целых.ДВДмитрий ВоскресенскийКапитализм без коррупции - да это смешно. Просто - что позволено Цезарю не позволено быку. А вот где заканчивается Цезарь а начинается бык, зависит от возраста этого самого капитализма в конкретной местности. При социализме коррупция со временем просто потеряет смысл. Капитализм - звероватое общество. Социализм - общество более человечное -как то противно красть у своих товарищей. Тем, кому не противно, постепенно вымрут. Время нужно. Муравьям 150 миллионов лет целых.Villi sherbakДмитрий а при социализме однако что не крали и не было коррупции. Так что дело не совсем в том, капитализм это или социализм. Все от конкретной личности зависит. Потому что Я есть, было и будет при любом строе, за исключением коммунизма, которого по этой причине не будет никогда. Да верю, что можно построить более справедливое социальное государство и двумя руками я за него. К этому мир постепенно и движется.Комментировать
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