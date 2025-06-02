Деньги не пахнут: Литва яростно злобствовала, а потом зажала нос и стала покупать у России аммиак

Европейский бизнес все чаще смотрит в сторону России, несмотря на завывания своих политиков Фото: Эрик Романенко/ТАСС Жесткая антироссийская, даже воинственно русофобская, риторика отнюдь не мешает многим европейским странам решать свои экономические проблемы за счет торговли с РФ.
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