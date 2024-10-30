«Удивительные сотрудники МВД»: в Крыму и Севастополе зафиксированы случаи беспредела в отношении собственности героев СВО

В Севастополе у участника СВО украли автомобиль, пока владелец находился «за ленточкой». У матери бойца принимать заявление о пропаже не стали, сославшись на неустановленный факт исчезновения авто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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