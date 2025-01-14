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Царьград

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Командир 'Града' 'Колган': ежедневные удары по ВСУ в ходе спецоперации

Командир 'Града' 'Колган': ежедневные удары по ВСУ в ходе спецоперации

Командир "Града" из группировки "Запад", позывной "Колган", рассказал о значительных успехах в ходе Специальной военной операции, подчеркнув регулярное поражение украинских целей.

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