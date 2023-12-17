Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    Он не перепутал тесты? Может он беременный? 🤣 Допрыгалась ливерная колбаса по радужным саммитам 🤣«Две полоски»: Шо...
  • Людмила Абрамова
    дай бог что бы это было правдойСуд арестовал бол...
  • лина любимцева
    Если Зюганов "деда ЗЮ", то ты вообще ТЮ... или КУ-КУ....Шапку Верховному!

Финский машинист угнал поезд «Аллегро» в Выборг и попросил политическое убежище в России

Финский машинист угнал поезд «Аллегро» в Выборг и попросил политическое убежище в России

Автор: Антон Мицкелюнас, СИ "Панорама" Утром 14 декабря на Выборгский железнодорожный вокзал прибыл скоростной электропоезд «Аллегро», в котором находился только 45-летний машинист Отто Куусинен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кочегаров
Если поезд принадлежит РЖД (со слов Куусинена &quot;собственность русских железнодорожников незаконно планировали отобрать&quot;), то на чем основано требование вернуть поезд стоимостью 30 млн? Ну про машиниста понятно -  вопрос о полит. убежище решается долго, поэтому финнам придется включить его в очередной пакет антироссийских санкций и запретить въезд в страну.
Ответить
6 час.
НН
Надежда Никитина
Браво.
Ответить
5 час.
MS
Mikhail Stepanov
Молодец, скоро таких станет больше, дать мужику вид на жительство и трудоустроить, на его примере и остальные задумаются!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх