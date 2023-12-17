Автор: Антон Мицкелюнас, СИ "Панорама" Утром 14 декабря на Выборгский железнодорожный вокзал прибыл скоростной электропоезд «Аллегро», в котором находился только 45-летний машинист Отто Куусинен.
Финский машинист угнал поезд «Аллегро» в Выборг и попросил политическое убежище в России
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Если поезд принадлежит РЖД (со слов Куусинена "собственность русских железнодорожников незаконно планировали отобрать"), то на чем основано требование вернуть поезд стоимостью 30 млн? Ну про машиниста понятно - вопрос о полит. убежище решается долго, поэтому финнам придется включить его в очередной пакет антироссийских санкций и запретить въезд в страну.
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6 час.
НН
Надежда Никитина
Браво.
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5 час.
MS
Mikhail Stepanov
Молодец, скоро таких станет больше, дать мужику вид на жительство и трудоустроить, на его примере и остальные задумаются!
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3 час.
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