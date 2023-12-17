Финский машинист угнал поезд «Аллегро» в Выборг и попросил политическое убежище в России

Сергей Кочегаров

Если поезд принадлежит РЖД (со слов Куусинена "собственность русских железнодорожников незаконно планировали отобрать"), то на чем основано требование вернуть поезд стоимостью 30 млн? Ну про машиниста понятно - вопрос о полит. убежище решается долго, поэтому финнам придется включить его в очередной пакет антироссийских санкций и запретить въезд в страну.