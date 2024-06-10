Как банки определяют, что клиент пришел за кредитом по наводке мошенников

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков на ПМЭФ-2024 в сессии «Защита прав граждан в интернете» рассказал про один из способов, как определить клиента, пришедшего в банк за кредитом по наводке мошенников.
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