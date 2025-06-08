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Мода и Шоу-бизнес

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«Девочке лучше не работать»: Андрей Григорьев-Апполонов высказался о важности женской карьеры

«Девочке лучше не работать»: Андрей Григорьев-Апполонов высказался о важности женской карьеры

Андрей Григорьев-Апполонов высказался о важности женской карьеры. Подробности приводит Пятый канал. Солист группы «Иванушки International» уверен, что построение карьеры сейчас необязательно для женщин, так как есть возможность связать свою жизнь с успешным работающим мужем.

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