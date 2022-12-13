Су-35С уничтожил самолет ВСУ в ходе спецоперации

Минобороны России показало кадры боевых вылетов самолетов Су-35С ВКС России в ходе спецоперации. Экипажи истребителей занимаются воздушным патрулированием и прикрывают штурмовую авиацию при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.